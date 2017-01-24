

Sürücüsüz otomobil geliştirme yarışına dahil olan bir başka üretici Nissan,Londra'da halka açık yollarda ilk testlerine başlıyor.



Dünyaca ünlü gazete Reuters‘in yayınladığı bilgilere göre Japon üretici firmanın otonom sürüş yeteneklerine sahip elektrikli bir modeli olan Sürücüsüz otomobil (Leaf) Londra yollarında test edilmesi yüksek ihtimal olarak görünüyor. Şirket ayrıca Birleşik Krallık'ta iki yeni araç üretecek. Yayınlanan bilgilere bakıldığında Nissan ülkedeki araç üretiminin 1/3'ini tek başına üstlenmiş durumda. Yani pazarda etkin role sahip olan Nissan'nın başarılı olması demek bu sektörü elinde tutması demek. Sonuç olarak da bu daha fazla para ve prestij demek oluyor.



Nissan, otonom sürüş teknolojisini Piloted Drive olarak adlandırıyor ve 2020'de ise tamamen otonom araçlarını pazara sunmayı hedefliyor. Pazara sahip olmak adına çalışmalar yapan Nissan özellikle Arma otobüslerin ne kadar ciddi olduğunun farkında. Hazır otonom sürüş yükselişe geçerken amaç piyasaya da hakim olmak oluyor. Halka açık yollardaki ilk otonom sürüş testini Ekim 2016'da başlatan şirket, tek şerit ve otoyola özel otonom sürüş desteğini taşıyan araçlarını önümüzdeki yıl Avrupa pazarına sunmak istiyor. Diğer yandan2018'de çok şerit otoyol otonom sürüş modunun da kullanılabilir olması gündemde.



Diğer firmalara baktığımızda Ford da sürücüsüz otomobillerini 2017'de Birleşik Krallık içinde test etmek istediğini yayınlamıştı. Bu yönelimin arkasında yatan sebepse Birleşik Krallık'ın sürücüsüz ve elektrikli otomobil dikeyinin avantajlarına oldukça sıcak bakması. Sürücüsüz otomobillerin Avrupa ekonomisine 17 trilyon euro gibi büyük katkı yapması bekleniyor ve Birleşik Krallık her ne kadar AB'den ayrılmış olsa da hızla gelişen pazardan kendine payına göz dikmiş durumda. Özellikle Avrupa'da yaşanan ekonomik krizleri göz önüne aldığımzda bu gibi bir gelir büyük oranda rahatlama sağlatacağı su götürmez bir gerçek. Bakalım Ford ve birçok firma Birleşik Krallığın bu samimiyetine göz dikecek mi yoksa Nissan onlardan önce davranıp pazardan dev bir pay alabilecek mi? Evet konu herne kadar elektrikli taşıtlar olsa da firmalar ve ülkeler doğal olarak ekonomiyi de ciddi anlamda düşünüyor.



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