Arakanlı Müslümanlara yönelik zulüm devam ederken Nobel ödülü sahibi 12 kişi ile aralarında siyasetçi ve sanatçıların da bulunduğu 18 kişi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanı ve üye devletlere açık mektup gönderdi.

"İNSANİ KRİZE MÜDAHALE EDİN"

"Rohingya Krizi Çok Hızlı Kötüleşiyor" başlıklı mektupta, BMGK başkanı ve üye devletlere Myanmar'ın Arakan eyaletindeki "insani krize" müdahale edilmesi çağrısı yapıldı.

"AYRIMCI SALDIRILARI DURDURUN"

Mektupta, "Masum sivilleri evlerini bırakmaya ve ülkelerini terk ederek vatansız insanlar haline getirmeye iten ayrımcı askeri saldırının durdurulması için bir an önce önlem alınmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

MEKTUPTA, NOBEL ÖDÜLLÜ 12 İSMİN İMZASI VAR

Mektubu Nobel ödüllü Prof. Muhammed Yunus, Mairead Corrigan, Betty Williams, Desmond Tutu, Oscar Arias Sanchez, Jody Williams, Şirin Ebadi, Leymah Gbowee, Tevekkül Karman, Malala Yusufzay, Sir Richard J Roberts ve Elizabeth Blackburn imzaladı.

SANATÇI VE SİYASETÇİLER DE İMZA ATTI

Mektubu imzalayan diğer 18 kişi arasında ise Şair Javed Akhtar, Malezya'nın eski Dışişleri Bakanı Syed Hamid Albar, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Emma Bonino gibi isimler bulunuyor.

BİNLERCE MÜSLÜMAN HAYATINI KAYBETTİ

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

200'E YAKIN KÖY YAKILDI, MÜSLÜMANLAR ZULÜM ALTINDA

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.Bangladeş'e, 25 Ağustos'tan bu yana 370 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.

Kaynak: haberinburada