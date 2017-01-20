

Efsane marka Nokia, geçtiğimiz hafta Nokia 6 isimli yeni akıllı telefonunu duyurmuştu. Cihaz ön siparişte önemli bir eşiği geride bıraktı.







Finlandiya merkezli Nokia şirketi, cep telefonu sektöründe bir dönemin en çok konuşulan ve takip edilen markasıydı. Akıllı telefon devrimi karşısında giderek küçülen ve sonrasında Microsoft'a satılan Nokia, geçtiğimiz hafta tekrar karşımıza çıktı.



Nokia 6 modeliyle tüketicilerin karşısına çıkan Nokia'dan uzun yıllar sonra ilk iyi haber geldi. Cihaz, beklenmedik bir başarı gösteriyor.



HMD Global tarafından satın alınan Nokia'nın yeni modeli Çin'de ön siparişe sunuldu. 19 Ocak tarihinde satışa çıkacak olan model için tüketiciler ön kayıt yaptırabiliyor. Yapılan ön kayıt sayısı ise cihaz daha satışa çıkmadan 1 milyona ulaştı.



Çin gibi çok sayıda uygun fiyatlı akıllı telefonun yer aldığı bir pazarda ilk haftadan 1 milyona ulaşmak son derece kayda değer bir gelişme olsa gerek. Cihazın fiyatının yaklaşık 250 dolar seviyesinde olduğunu belirtelim.



İlk etapta sadece Çin'de satışa çıkacak olan Nokia 6 modelinin Avrupa ve ABD pazarında ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor. Cihazın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı da bilinmeyen detaylar arasında.



Bir diğer gelişme ise yeniliklerin sadece Nokia 6 modeliyle sınırlı kalmayacağı. Şubat ayının son haftasında gerçekleştirilecek olan MWC 2017'de Nokia 8 isimli bir başka akıllı telefonun da görücüye çıkması bekleniyor.



Uzun bir aradan sonra 2017 yılı Nokia için iyi geçecek bir yıl olabilir. Android işletim sistemli yeni Nokia modellerini merakla bekliyoruz.



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