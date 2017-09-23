Norveç'teki Henningsvær Stadı, dünyanın en güzel manzaralı futbol sahalarından biri.

Küçük bir adacık üzerinde yer alan saha; dağlar, koylar ve deniz manzarası ile futbolu adeta bir rüyaya dönüştürüyor. Manzara o kadar güzel ki, (Herhalde kimse izlemez diye) maçların izlenmesi için bir tribün bulunmuyor, sahayı daha çok amatör oyuncular kullanıyor

The Henningsvær Idrettslag aslında küçük bir balıkçı kasabası. 500 kişinin yaşadığı kasabada futbol sahası amatör kulüp Henningsvær tarafından futbol yıldızı adaylarının eğitimi için kullanılıyor.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada