Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Norveç'teki Stat, Dünyanın En İyileri Arasına İlk Sıradan Girdi

NORVEÇ'TEKİ STAT, DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINA İLK SIRADAN GİRDİ

Norveç'te 500 kişinin yaşadığı Hennigsvær kasabasının stadı, muhteşem manzarası ile son dönemde futbolseverlerin beğenisini topladı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Norveç'teki Stat, Dünyanın En İyileri Arasına İlk Sıradan Girdi(10/10)6

Norveç'teki Henningsvær Stadı, dünyanın en güzel manzaralı futbol sahalarından biri.

Küçük bir adacık üzerinde yer alan saha; dağlar, koylar ve deniz manzarası ile futbolu adeta bir rüyaya dönüştürüyor. Manzara o kadar güzel ki, (Herhalde kimse izlemez diye) maçların izlenmesi için bir tribün bulunmuyor, sahayı daha çok amatör oyuncular kullanıyor

The Henningsvær Idrettslag aslında küçük bir balıkçı kasabası. 500 kişinin yaşadığı kasabada futbol sahası amatör kulüp Henningsvær tarafından futbol yıldızı adaylarının eğitimi için kullanılıyor.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Norveç  Teki  Stat  Dünyanın  En  İyileri  Arasına  İlk  Sıradan  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER