NÜKLEER SANTRALDE KAZA RİSKİNE KARŞI ALMANYA'DA İYOT HAPLARI DAĞITILIYOR
Almanya'nın Aachen şehrinde, nükleer santralde kaza yaşanması riskine karşı eczanelerde halka iyot hapları dağıtılmaya başlandı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Aachen şehrinde, nükleer santralde kaza yaşanması riskine karşı eczanelerde halka iyot hapları dağıtılmaya başlandı.
Yaklaşık 100 kilometrelik alan içerisinde yer alan ve Aachen'e çok yakın mesafedeki Belçika'nın "Tihange 2" ve "Doel 3" nükleer santralinde kaza yaşanması ihtimaline karşı 600 bin kişiye tedbir amaçlı iyot hapları dağıtıldığı bildirildi.
BÖLGE HALKI ENDİŞELİ
Dağıtılan yüksek dozdaki iyot haplarıyla insan vücuduna tiroit bezleri (guatr) yoluyla radyoaktif iyotun nüfuz etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İyot haplarının vücutta etkili olabilmesi için arızalı nükleer santralden yayılan radyoaktif dalganın söz konusu bölgeye yayılmadan birkaç saat önce alınması gerekiyor. Bölge halkı olası bir nükleer sızıntı olması ihtimalinden dolayı endişe içerisinde. Belediyeler, hapların kullanımı için bilgilendirici toplantı düzenlerken, çevre örgütleri de halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.
SANTRALLERİN GÜVENLİĞİ TARTIŞMALI
Belçika'nın Almanya sınırındaki "Tihange 2" ve "Doel 3" nükleer santralinde geçmişte binlerce küçük çatlak meydana geldiği için özellikle bu santralin güvenliğinin tartışmalı olduğu belirtiliyor. Bugüne kadar nükleer santralin faaliyetlerinin durdurulması için çevre örgütlerinin çabaları da sonuç vermedi. Binlerce kişi nükleer santralin faaliyetlerinin durdurulması için gösteri düzenlemişti. Alman hükümeti güvenlik durumu tam olarak aydınlatılana kadar nükleer santralin şalterinin geçici olarak indirilmesini talep etmiş, ancak bir sonuç alamamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar