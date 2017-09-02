Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Aachen şehrinde, nükleer santralde kaza yaşanması riskine karşı eczanelerde halka iyot hapları dağıtılmaya başlandı.

Yaklaşık 100 kilometrelik alan içerisinde yer alan ve Aachen'e çok yakın mesafedeki Belçika'nın "Tihange 2" ve "Doel 3" nükleer santralinde kaza yaşanması ihtimaline karşı 600 bin kişiye tedbir amaçlı iyot hapları dağıtıldığı bildirildi.

BÖLGE HALKI ENDİŞELİ

Dağıtılan yüksek dozdaki iyot haplarıyla insan vücuduna tiroit bezleri (guatr) yoluyla radyoaktif iyotun nüfuz etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İyot haplarının vücutta etkili olabilmesi için arızalı nükleer santralden yayılan radyoaktif dalganın söz konusu bölgeye yayılmadan birkaç saat önce alınması gerekiyor. Bölge halkı olası bir nükleer sızıntı olması ihtimalinden dolayı endişe içerisinde. Belediyeler, hapların kullanımı için bilgilendirici toplantı düzenlerken, çevre örgütleri de halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

SANTRALLERİN GÜVENLİĞİ TARTIŞMALI

Belçika'nın Almanya sınırındaki "Tihange 2" ve "Doel 3" nükleer santralinde geçmişte binlerce küçük çatlak meydana geldiği için özellikle bu santralin güvenliğinin tartışmalı olduğu belirtiliyor. Bugüne kadar nükleer santralin faaliyetlerinin durdurulması için çevre örgütlerinin çabaları da sonuç vermedi. Binlerce kişi nükleer santralin faaliyetlerinin durdurulması için gösteri düzenlemişti. Alman hükümeti güvenlik durumu tam olarak aydınlatılana kadar nükleer santralin şalterinin geçici olarak indirilmesini talep etmiş, ancak bir sonuç alamamıştı.

Kaynak: haberinburada