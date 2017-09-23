ABD'ye ait nükleer başlık da taşıyabilen B-1B ağır bombardıman uçakları, Kuzey Kore sınırında uçuş gerçekleştirdi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1B bombardıman uçaklarının Kuzey Kore'nin doğu sınırının bitişiğindeki askerlerden arındırılmış bölgenin çok yakınından geçtiği bildirildi.

BUGÜNKÜ DEPREMLE ŞÜPHELERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Bugün öğlen saatlerinde Çin deprem merkezi, Kuzey Kore'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Deprem sonrası Kuzey Kore'nin yeni nükleer test deneyip denemediği gündeme gelmişti.

HİDROJEN BOMBASI DENEMİŞTİ

Kuzey Kore, Eylül ayının ilk günlerinde bir hidrojen bombası test etmiş, bu nükleer deneme 5.4 şiddetinde bir sarsıntıya yol açmıştı.

Kaynak: haberinburada