Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Daha sonra partililerle bayramlaşan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada metal yorgunluğuna dikkat çekerek partililere bazı tavsiyelerde bulundu.

"HATALARI ÖNLEMEK İÇİN GAYRET EDECEĞİZ"

Bireysel hatalar, eksik ve yanlışların düzeltilmesini isteyen Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği metal yorgunluğu. Ben bir adım daha, bir şey daha söylüyorum; metal yorgunluğunun yanında, niyet tazelemede ihtiyacımız olduğunun altını çizerim. Eğer nerden geldiğinizi unutursak gideceğimiz yolu bulmamız mümkün değildir. O'nun için sizlerden, başta kendim olmak üzere hepinizden tek tek ricam niyetlerinizi tekrar tazelemenizdir. Bir büyüğünüz olarak tavsiye ediyorum; herkes dayanışma içerisinde hep beraber gayret edeceğiz. Eksik var mı? var, yanlış var mı? var. Bunları gidereceğiz. Dediğim gibi, sizlerden, bizlerden kaynaklanan hatanın telafisi yoktur. Eksiği, yanlışı düzeltiriz. Ama bireysel hataları önlemek içinde hep beraber canla, başla gayret edeceğiz."CANLA, BAŞLA ÇALIŞMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇ VARYaklaşan 2019 seçimlerini de hatırlatarak, bu seçimlerin 16 Nisan'dan daha çetin geçeceğinin altını çizen Numan Kurtulmuş, "Ben çeşitli zamanlarda bu tür uyarıları yapmak ihtiyacı hissediyorum. Çünkü zaman içerisinde bu uyarılarda haklı olduğumu da görüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübeyle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri çok yakın bilen ve takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır. Cumhurbaşkanımız niye bu kadar gayret ediyor, koşturuyor? Görüyor; 2019'da canla, başla çalışmamız gereken bir süreç var. Ahmet'le, Mehmet'le, Ahmet'in boyu uzun, Mehmet'in boyu kısa bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Bunlarla uğraşacaklar kenara geçsinler uğraşsınlar. Biz yola devam ediyoruz" dedi.

BAKAN KURTULMUŞ İLE BAŞKAN YILMAZ ARASINDA SOĞUKLUK

Öte yandan Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası'nda protoklde meydana gelen kavga olayından sonra ilk kez yan yana gelen Bakan Numan Kurtulmuş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz'ın kent bayramlaşması ve Ak Parti İl Teşkilatı'nda partililerle düzenlenen bayramlaşma programında hiç konuşmadığı gözlendi. Kameraların önünde Kurtulmuş ve Yılmaz'ın soğukluğu hissedilirken, Vali Seddar Yavuz'un da oldukça gergin olduğu görüldü. Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlenen bayramlaşma programında Vali Seddar Yavuz ve Bakan Kurtulmuş birer konuşma yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise kürsüye davet edilmedi. Daha önceki dini bayram programlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'da konuşma yapıyordu.

Kaynak: haberinburada