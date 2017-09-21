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Nurgül Yeşilçay'ın Mini Şortu Selülitlerini Ortaya Çıkardı

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN MİNİ ŞORTU SELÜLİTLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Önceki akşam oğluyla birlikte yemekte görüntülenen Nurgül Yeşilçay, giydiği mini şort yüzünden selülitlerini gizleyemedi.

Tarih : 21 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Nurgül Yeşilçay'ın Mini Şortu Selülitlerini Ortaya Çıkardı(6/10)2

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman ve arkadaşı Meltem Cumbul ile Kuruçeşme'de bir restoranda yemek yedi.

ÜSTÜ TRANSPARAN, ALTI MİNİ

Transparan bluzu ve mini şortuyla dikkat çeken oyuncu, gözlükleri sorulunca "Uzağı göremiyorum o yüzden takıyorum" dedi

Nurgül Yeşilçay böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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