Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman ve arkadaşı Meltem Cumbul ile Kuruçeşme'de bir restoranda yemek yedi.

ÜSTÜ TRANSPARAN, ALTI MİNİ

Transparan bluzu ve mini şortuyla dikkat çeken oyuncu, gözlükleri sorulunca "Uzağı göremiyorum o yüzden takıyorum" dedi

Nurgül Yeşilçay böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada