NURGÜL YEŞİLÇAY'IN MİNİ ŞORTU SELÜLİTLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Önceki akşam oğluyla birlikte yemekte görüntülenen Nurgül Yeşilçay, giydiği mini şort yüzünden selülitlerini gizleyemedi.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman ve arkadaşı Meltem Cumbul ile Kuruçeşme'de bir restoranda yemek yedi.
ÜSTÜ TRANSPARAN, ALTI MİNİ
Transparan bluzu ve mini şortuyla dikkat çeken oyuncu, gözlükleri sorulunca "Uzağı göremiyorum o yüzden takıyorum" dedi
Nurgül Yeşilçay böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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