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o problemi olan kadınların 6 ayda bir…

O PROBLEMİ OLAN KADINLARIN 6 AYDA BİR…

Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, her 10 kadından 4 ile 6'sında görülen miyomların takip edilmesi gerektiğini, bunun için 6 ayda bir ultrason kontrolü yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Tarih : 28 Ocak 2017, 09:30
Puan Ver : O Problemi Olan Kadınların 6 Ayda Bir…(10/10)8


Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, her 10 kadından 4 ile 6'sında görülen miyomların takip edilmesi gerektiğini, bunun için 6 ayda bir ultrason kontrolü yapılmasının önemli olduğunu söyledi.



Rahim duvarında iyi huylu tümörler olarak gelişen miyomların küçük olduğunda rutin takibinin yeterli olduğunu belirten Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, zamanla büyüyen ve sayısı artan miyomların cerrahi müdahale gerektirdiğine dikkat çekti.



Prof. Dr. Özsoy, "Yeni evli çiftlerde veya gebelik planlayanlarda ultrason kontrolünde miyomlarla karşılaşabiliyoruz. Bu gruptaki hastalarda da miyom embolizasyonu yöntemiyle anestezi ve ameliyat olmaksızın miyomun büyümesini engelliyor ve küçülmesini sağlıyoruz" dedi.



TEDAVİDE MİYOM EMBOLİZASYONU YÖNTEMİ



Gelişen teknolojiyle birlikte miyomların ameliyatsız olarak tedavi edilebildiği bilgisini veren Prof. Dr. Özsoy, "Miyom embolizasyonu denen yöntemle lokal anestezi kullanarak miyomu besleyen damarları tıkayarak büyümesini engelliyoruz. Miyomlar eğer büyür ve sayısı artarsa genç yaştaki bazı hastaların rahminin alınmasına sebep olur. Yüzde 1-3 oranında ise bu miyomlar kansere dönüşme riski taşır. Miyomlar adet kanamalarının düzensizleşmesine, uzun sürmesine, ağır kanamaya ve ağrıya yol açabilir. Cinsel ilişki sırasında ağrı, karında şişlik, kabızlık ve sık sık idrara çıkma isteği görülebilir" ifadelerini kaydetti.



Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, her kadının mutlaka 6 ayda bir uzman bir hekim gözetiminde ultrason kontrolünden geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



 



kaynak:sabah








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