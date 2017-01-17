Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

'o tweeti şoförüm attı' dedi, serbest bırakıldı

'O TWEETİ ŞOFÖRÜM ATTI' DEDİ, SERBEST BIRAKILDI

Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan oyuncu Mehmet Aslan serbest bırakıldı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 16:22
Puan Ver : 'o Tweeti Şoförüm Attı' Dedi, Serbest Bırakıldı(9/10)10


ŞOFÖRÜM ATTI



Kendisine ait twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerle paylaşım yapan Aslan edinilen bilgiye göre gözaltına alındıktan sonra Emniyet'e getirildi: Emniyet sorgusu sonrasında İstanbul Başsavcılığına getirilen Aslan buradaki ifadesinde söz konusu tweeti kendisinin değil şoförünün attığını iddia etti.



Aslan bunun üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler:   O  Tweeti  Şoförüm  Attı    Dedi  Serbest  Bırakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER