

Obama, Virginia eyaletindeki Fort Myer kışlasını ziyaret etti. Obama'ya Başkan Yardımcısı Joe Biden, Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford eşlik etti.



Obama, yaptığı konuşmada, ABD ordusunun en büyük sorumluluğunun Amerikan halkının desteğini ve güvenini kazanmak olduğunu belirterek, “Halkımızı korumak için gözünüzü kırpmayın fakat askerlerimizin canını tehlikeye atmamak için çok aceleci davranarak savaşa da girmeyin.” ifadesini kullandı.







kaynak:habertürk