ODTÜ kampüsünden geçmesi planlanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ), karşı karşıya getiren yeni yol projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da katıldığı toplantıda ortak bir protokol imzalayarak anlaştı.

"KAMPÜS ALANININ ÜST YÜZEYİ ZARAR GÖRMEYECEK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında anlaşma sağlandığını açıklayan Valilik yaptığı yazılı açıklamada, "ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak tünelin kampüs alanının üst yüzey bölgesine zarar verilmeksizin yeraltından yapılmasına karar verildi. Tünelin giriş ve çıkışındaki kavşak bağlantı alanlarında gerektiğinde aç-kapa imalatları yapılması ve tahribatın minimum seviyede tutulması öngörülmüştür. Tünel projesi Orta Doğu Teknik Üniversitesinin gözetim ve mutabakatı çerçevesinde yürütülecektir" dedi.

AĞAÇLAR, ODTÜ'NÜN GÖSTERDİĞİ YERE NAKLEDİLECEK

Açıklamada, "Aysel Sabuncu Yaşam Merkezinin bulunduğu bölgeden başlayan ve ODTÜ arazisinin sınırına en yakın bölgelerinden geçerek İncek Bulvarına ve daha sonrasında Ankara Çevre Otoyoluna bağlanacak olan bulvarın Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisi bölgesine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan yaklaşık 4,8 km'lik kısmının yapımına karar verildi. Proje kapsamında nakledilecek veya kaldırılacak ağaç ve çalı gruplarının 2 katından az olmamak üzere ağaç ve çalı grubu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin göstereceği alanlara dikilecek ve yol güzergahının her iki tarafında kalan kısımlar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacaktır" ifadesi kullanıldı.

36 HEKTARLIK ALAN ODTÜ'YE TAHSİS EDİLECEK

Ayrıca Valilik, Proje kapsamında yol olarak kullanılan 36 hektarlık alan karşılığı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi alanına bitişik veya en yakın bölgeden 36 hektardan az olmamak üzere alan, Ankara Valiliğinin koordinasyonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesine tahsis edileceğini duyurdu.

Kaynak: haberinburada