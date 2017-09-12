OĞLUNUN SAKATLANDIĞINI GÖREN ANNE, KUCAĞINDA ÇOCUKLA SAHAYA DALDI
Paraguay Ligi'nde oynanan maçta 20 yaşındaki oğlunun sakatlandığını gören anne, kucağındaki bebeğiyle birlikte sahaya girdi.
Paraguay Ligi'nde oynanan General Diaz-Atletico National maçı, bir annenin oğluna olan duyarlılığını gözler önüne seren bir pozisyona sahne oldu. Bir pozisyonda gole giden Genereral Diaz oyuncusu Richard Prieto, karşı karşıya kaldığı Atletico National kalecisi Santiago Roja'yı geçmek isterken rakibinin hareketi ile yerde kaldı. Acı içinde kıvranan 20 yaşındaki futbolcu için sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Maçı tribünden izleyen Prieto'nun annesi ile olaylara seyirci kalamayarak kucağında küçük oğlu ile birlikte bir anda sahaya daldı.
AYAĞININ KIRILDIĞINI ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Prieto'nun takım arkadaşları tarafından sakinleştirilen anne, oğlunun ayağının kırıldığını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Kucağındaki diğer çocuğunu bırakmadan sahada acı çeken oğluna koşan annenin telaşı, en az genç futbolcunun sakatlığı kadar izleyenleri etkiledi. Prieto'nun annesini sahaya indiren pozisyonda hakemin penaltı kararı vermemesi ise tartışma konusu oldu.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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