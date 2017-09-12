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Oğlunun sakatlandığını gören anne, kucağında çocukla sahaya daldı

OĞLUNUN SAKATLANDIĞINI GÖREN ANNE, KUCAĞINDA ÇOCUKLA SAHAYA DALDI

Paraguay Ligi'nde oynanan maçta 20 yaşındaki oğlunun sakatlandığını gören anne, kucağındaki bebeğiyle birlikte sahaya girdi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : Oğlunun Sakatlandığını Gören Anne, Kucağında Çocukla Sahaya Daldı(6/10)2

Paraguay Ligi'nde oynanan General Diaz-Atletico National maçı, bir annenin oğluna olan duyarlılığını gözler önüne seren bir pozisyona sahne oldu. Bir pozisyonda gole giden Genereral Diaz oyuncusu Richard Prieto, karşı karşıya kaldığı Atletico National kalecisi Santiago Roja'yı geçmek isterken rakibinin hareketi ile yerde kaldı. Acı içinde kıvranan 20 yaşındaki futbolcu için sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Maçı tribünden izleyen Prieto'nun annesi ile olaylara seyirci kalamayarak kucağında küçük oğlu ile birlikte bir anda sahaya daldı.

AYAĞININ KIRILDIĞINI ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Prieto'nun takım arkadaşları tarafından sakinleştirilen anne, oğlunun ayağının kırıldığını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Kucağındaki diğer çocuğunu bırakmadan sahada acı çeken oğluna koşan annenin telaşı, en az genç futbolcunun sakatlığı kadar izleyenleri etkiledi. Prieto'nun annesini sahaya indiren pozisyonda hakemin penaltı kararı vermemesi ise tartışma konusu oldu.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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