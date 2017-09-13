ÖĞRETMENLERİN ARACI ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ, 2 YARALI!
Kastamonu'da okula giden öğretmenlerin içinde olduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazada 1 öğretmen hayatını kaybederken, 2 öğretmen de yaralandı.
Kastamonu'da okula giden öğretmenlerin içinde olduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 öğretmen hayatını kaybetti, 2 öğretmen yaralandı.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da il merkezinden Karadere Ortaokulu'na giden Ayşin Şenoğlu (33) idaresindeki 37 BC 377 plakalı otomobil, Yukarı Elyakut köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öğretmen Ayşin Şenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer öğretmenler Şerife Ünal (34) ve Nazan Gündoğdu (36) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza sonrası jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ayşin Şenoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza yapan araç, jandarma ekiplerinin kontrolünde çekici marifetiyle otoparka çekildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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