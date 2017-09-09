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OĞUZHAN ÖZYAKUP: TÜRKİYE'DE OYNADIĞIM EN KÖTÜ ZEMİN


Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Tarih : 09 Eylül 2017, 21:10
Puan Ver : Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin(8/10)4

Beşiktaş'ın Karabükspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Oğuzhan Özyakup zeminin kötülüğü nedeniyle isyan etti.

"TÜRKİYE'DE OYNADIĞIM EN KÖTÜ ZEMİN"

Karabük'teki zeminin Türkiye'de oynadığı en kötü zemin olduğunu kaydeden Oğuzhan, "Penaltıyı kaçırdım ama zemin ile ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana 5-6 sene oldu, oynadığım en kötü zemin. Karabük'ün oyuncukları bile isyan ediyor, oynanacak gibi değil. Penaltıda da ayağım zeminin içine giriyor. Allah'a şükür telafisini yapabildim, Ryan'a güzel bir asist yaptım. Top gelmeden havadayken Ryan'ı gördüm, direkt önüne oynamak istedim ve çok iyi önüne geldi. Ryan da çok zamanı vardı ama bekledi, zeminde sekmemesini bekledi.

"MİLLİ MAÇTAN DOLAYI YORGUNDUK"

Porto maçına hazırlanacaklarını belirten Oğuzhan, "Gerçekten zor bir zeminde, zor bir deplasmanda kazandık. Bu bir maraton, ama Karabük deplasmanında 3 puan almak çok önemli. Bu maça milli takımdan sonra geldik, her oyuncu yorgun, zor bir hafta geçirdik. En iyi şekilde Porto maçına hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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