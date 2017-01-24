

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 2017'nin 2. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki OHAL kalkıyor mu? Referandum ne zaman yapılacak? İşte referandum tarihi ve OHAL ne zaman bitiyor? sorusunun cevabı...







Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için referandum yapılması hakkında, "Meclis bu kararı Cumhurbaşkanı'na iletecek. Cumhurbaşkanı da onaylarsa, Resmi Gazete'de yayınlanacak ve 60 gün içerisinde referandum yapılacak. OHAL başka, bu başka mesele. Tarih bir ortaya çıksın" dedi.







Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden iki beklentisi olduğunu açıklayarak, "Hukuki süreç başladı. Sürekli olarak, burada mahkemeler geliştikçe yeni deliller ortaya çıkacak ve ABD ile paylaşılacak. Oradaki hukuki sürece müdahale değil, yeni ABD yönetiminin iradesini ortaya koymasıdır. Yeni ABD yönetimi eşkıyayı mı, müttefik Türkiye'yi mi tercih edecek? Sonuç alacağımız ümidindeyiz" ifadelerini kullandı.







Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:







ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Mevcut anayasa değişiklik paketi, rejim değişikliğiyle ilgili bir paket değildir; sistem değişikliğidir. Bir rejim değişikliği tartışılıyor olsaydı, egemenlikle ilgili konuları içermesi gerekirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kullanılacağıyla ilgili bir tartışması yoktur.







YAYINLANAN KHK'LAR: OHAL işlemlerini inceleme komisyonu kuruldu. İşten atılanlar, uzaklaştırılanlar, kapatılan dernekler, vakıflarla ilgili bir itiraz mercisi olarak 7 kişilik bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Gerekirse Bakanlar Kurulu birer yıl süreyle çalışma takvimini uzatabilecektir. Bu iç hukuk sürecinin objektif yürüyeceğine inanıyoruz. Gözaltı süresinin 30 günden 7 güne indirilmesi de önemlidir. İlk 5 gün içerisinde avukatla görüşme yasağı da kaldırılmıştır. KHK'lar çerçevesinde 367 kişi ihraç edilmiştir, 124 kişi de göreve iade edilmiştir. Gazilerin tümünün arasındaki farkların kaldırılarak, yaklaşık 19 bin kişi 1404 lira 2150 lira arasında gazilik maaşı alacaklardır. Bu kapsamda 4 KHK ile çok sayıda karar alındı.







kaynak:habertürk