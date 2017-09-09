OKŞANMAYI SEVEN TİMSAHI GÖREN, GÖZLERİNE İNANAMIYOR
Hayvanat bahçesinde bakıcısı tarafından okşanmayı seven timsahı gören, videosunu çekti.
Hayvanat bahçesinde yaşayan ve bakıcısı tarafından okşanmayı seven timsah, görenleri şaşkına çevirdi.
En saldırgan yırtıcı hayvanlardan biri olarak bilinen timsah, kendilerine dokunulmasını hiç sevmezler. Dokunulduğunda ağzıyla saldırıya geçen timsahları en iyisi uzaktan sevmektir.
Ancak bu timsah bir başka! Bakıcısı tarafından okşanmayı seven, hatta okşasın diye gıdısını kaldıran bu timsah ziyaretçileri şaşkına çevirdi.
Kaynak: haberinburada
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