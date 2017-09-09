Hayvanat bahçesinde yaşayan ve bakıcısı tarafından okşanmayı seven timsah, görenleri şaşkına çevirdi.

En saldırgan yırtıcı hayvanlardan biri olarak bilinen timsah, kendilerine dokunulmasını hiç sevmezler. Dokunulduğunda ağzıyla saldırıya geçen timsahları en iyisi uzaktan sevmektir.

Ancak bu timsah bir başka! Bakıcısı tarafından okşanmayı seven, hatta okşasın diye gıdısını kaldıran bu timsah ziyaretçileri şaşkına çevirdi.

Kaynak: haberinburada