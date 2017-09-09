Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu

Okşanmayı Seven Timsahı Gören, Gözlerine İnanamıyor

OKŞANMAYI SEVEN TİMSAHI GÖREN, GÖZLERİNE İNANAMIYOR

Hayvanat bahçesinde bakıcısı tarafından okşanmayı seven timsahı gören, videosunu çekti.

Tarih : 09 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : Okşanmayı Seven Timsahı Gören, Gözlerine İnanamıyor(9/10)5

Hayvanat bahçesinde yaşayan ve bakıcısı tarafından okşanmayı seven timsah, görenleri şaşkına çevirdi.

En saldırgan yırtıcı hayvanlardan biri olarak bilinen timsah, kendilerine dokunulmasını hiç sevmezler. Dokunulduğunda ağzıyla saldırıya geçen timsahları en iyisi uzaktan sevmektir.

Ancak bu timsah bir başka! Bakıcısı tarafından okşanmayı seven, hatta okşasın diye gıdısını kaldıran bu timsah ziyaretçileri şaşkına çevirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Okşanmayı  Seven  Timsahı  Gören  Gözlerine  İnanamıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER