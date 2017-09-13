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Oktay Kaynarca, Fotoğrafına Gelen Yoruma Çıldırdı: Bekle Koçum, Sen Bekle

OKTAY KAYNARCA, FOTOĞRAFINA GELEN YORUMA ÇILDIRDI: BEKLE KOÇUM, SEN BEKLE

Deniz Çakır'la olan fotoğrafının altına yapılan hakaret içerikli yorum Oktay Kaynarca'yı çileden çıkardı. Kaynarca yorumun sahibini, "Bekle koçum, sen bekle" ifadeleriyle tehdit etti.

Tarih : 13 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : Oktay Kaynarca, Fotoğrafına Gelen Yoruma Çıldırdı: Bekle Koçum, Sen Bekle(5/10)1

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, aynı dizide rol aldığı eski evgilisi Oktay Kaynarca ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ADAM MI KALMADI"

Paylaşımın altına Çakır'ın bir takipçisi Oktay Kaynarca'ya hakaret içeren bir yorum yaptı. Çakır'ın takipçisi yorumda "Ya yazık sana Deniz Çakır bu y..... çıkıyorsun. Git! Adam mı kalmadı. Kendini mafya babası zannediyor" ifadelerine yer verdi.

"BEKLE KOÇUM SEN BEKLE"

Bu ifadelere sinirlenen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'da adeta yorumun sahibini tehdit edercesine söz konusu ifadelere cevap verdi.

İşte Kaynarca'nın cevabı: Bekle koçum bekle bakalım bir göreyim ben seni. Sen bekle...

İşte söz konusu paylaşım ve Kaynarca'nın cevabı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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