OKUL SERVİSİNDEN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI!
İstanbul'da, uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi. Çetenin dikkat çekmemek için kullandığı okul servisinde 30 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslar arası göçmen kaçakçılığı çetesinin Suriye, Irak ve İranlı kaçak göçmenleri Avrupa'ya götürmek üzere organizasyon yaptığı bilgisini aldı.
İSTİHBARAT ÜZERİNE OPERASYON BAŞLADI
Kaçak göçmenlerin Fatih'te çetenin kiraladığı evlerden çıkarılarak İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir AVM'nin yanında minibüse bindirildiği istihbaratının alınmasıyla polis harekete geçti.
OKUL SERVİSİNDEN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI
Kaçakçılık Şube ekipleri, düzenlediği operasyonda okul servisinde 4'ü çocuk 30 kaçak göçmeni yakaladı. Organizasyonu yöneten 4'ü Iraklı 5 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin çantalarında gıda maddeleri ve can yelekleri bulundu.
KİŞİ BAŞI 5-10 BİN DOLAR ÖDEMİŞLER
Kaçak göçmenlerin şişme botlarla Meriç nehrinden geçirileceği, buradan Romanya'ya götürüleceği, Romanya'dan da Avrupa ülkelerine götürülecekleri belirlendi. Kaçak göçmenlerin kişi başı 5 ile 10 bin dolar arasında kaçakçılara para ödediği saptanırken, çetenin uluslararası bağlantılarının çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
OKUL SERVİSİNE EL KONULDU
Kaçak göçmenlerin yakalandığı okul servisine el konulurken, gözaltına alınan 5 çete üyesi emniyette sorguya alındı.
Kaynak: haberinburada
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