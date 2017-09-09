Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu

Okul servisinden kaçak göçmenler çıktı!

OKUL SERVİSİNDEN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI!

İstanbul'da, uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi. Çetenin dikkat çekmemek için kullandığı okul servisinde 30 kaçak göçmen yakalandı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Okul Servisinden Kaçak Göçmenler Çıktı!(7/10)3

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslar arası göçmen kaçakçılığı çetesinin Suriye, Irak ve İranlı kaçak göçmenleri Avrupa'ya götürmek üzere organizasyon yaptığı bilgisini aldı.

İSTİHBARAT ÜZERİNE OPERASYON BAŞLADI

Kaçak göçmenlerin Fatih'te çetenin kiraladığı evlerden çıkarılarak İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir AVM'nin yanında minibüse bindirildiği istihbaratının alınmasıyla polis harekete geçti.

OKUL SERVİSİNDEN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI

Kaçakçılık Şube ekipleri, düzenlediği operasyonda okul servisinde 4'ü çocuk 30 kaçak göçmeni yakaladı. Organizasyonu yöneten 4'ü Iraklı 5 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin çantalarında gıda maddeleri ve can yelekleri bulundu.

KİŞİ BAŞI 5-10 BİN DOLAR ÖDEMİŞLER

Kaçak göçmenlerin şişme botlarla Meriç nehrinden geçirileceği, buradan Romanya'ya götürüleceği, Romanya'dan da Avrupa ülkelerine götürülecekleri belirlendi. Kaçak göçmenlerin kişi başı 5 ile 10 bin dolar arasında kaçakçılara para ödediği saptanırken, çetenin uluslararası bağlantılarının çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

OKUL SERVİSİNE EL KONULDU

Kaçak göçmenlerin yakalandığı okul servisine el konulurken, gözaltına alınan 5 çete üyesi emniyette sorguya alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Okul  Servisinden  Kaçak  Göçmenler  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER