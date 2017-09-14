Öğrenci taşıyan bazı okul servislerinin adı şimdi de göçmenkaçakçılığına karıştı. İnsan tacirlerinin, dikkat çekmemek için kaçak göçmenleri, servis araçlarını ve şoförlerini kilometre başına para karşılığında kiraladığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri son bir haftada bu şekilde kullanılan iki servis aracına operasyon düzenledi. Fatih'te 3 gün önce sırt çantalı çok sayıda şahsın bir servis aracına bindiği ihbarı üzerine araç takibe alındı. Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda şoför, aracı polislerin üzerine sürdü, bir polis memuru yaralandı. Kaçmayı başaran şoför, aracı içerisindeki 29 kaçak göçmenle birlikte kilitlenmiş halde bırakıp kayıplara karıştı. Nisan ayında da benzer suçtan yargılanıp serbest bırakılan şoför aranıyor.

FATİH'TEN BİNDİLER

Diğer operasyon ise geçen hafta gerçekleştirildi. Yine Fatih'ten bir servis aracına bindiği ihbar edilen kaçak göçmenleri taşıyan araç, ekiplerce durduruldu. 4'ü 18 yaşından küçük 30 kaçak kurtarıldı. Polisin tespitine göre, Avrupa'ya gidebilmek için çete üyelerine 5-10 bin TL arasında para ödeyen göçmenlerin, Halkalı'ya götürüldükten sonra bir kamyona bindirilerek Karadeniz sınırına götürüleceği, oradan da şişme botlarla denizden sınır dışına çıkarılacağı planlanıyordu. 30 göçmen, ölüm yolculuğu başlamadan kurtarılırken, çetenin Iraklı 4 üyesi H.R.O.O. (24), I.S.A. (37), H.T.N. (26) ve Y.M.H.H. (29) yakalandı.

KİLOMETRE BAŞINA TARİFE

Tutaklanan Murat O., ifadesinde çete üyelerinin göçmen kaçakçılığı yaptıklarını bildiğini ancak paraya sıkıştığı için yaptığını itiraf etti. Oto hırsızlığından sabıkası çıkan Murat O., "250 liraya anlaştık. Halkalı'ya kadar kaçak göçmenleri götürecektim. Orada kamyona aktaracaklardı" dedi. İnsan kaçakçılarının, okul servisi şoförleriyle kilometre hesabına göre anlaşmaya vardıkları belirtildi. Bunun da kilometre başına 10 TL olduğu iddia edildi.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORLAR

Bir aydır dikkatlerin çevrildiği okul servisleri, ilk olarak 16 Ağustos'ta İzmir'de Alperen Sakin'in (3) kreş servisinde unutulması sonucu havasızlıktan ölmesiyle gündeme geldi. 5 Eylül'de Ümraniye Fatih İlkokulu'nda servisçiler, öğrenciler ile velilerin gözü önünde çatıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bu çatışmaya karışan kişilerin çoğunun sabıkalı olduğunun ortaya çıkmasının ardından servislerle ilgili artan şikâyetler üzerine, trafik ekiplerinin başlattığı denetimlerde İstanbul'da bir bir servis şoförünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıkmıştı. Beyoğlu Pierre Loti İlköğretim Okulu'nda da önceki gün uyuyakalan bir çocuk serviste unutuldu. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada