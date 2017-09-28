Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

OKUL SERVİSLERİNE ÇOCUK UNUTMAYA KARŞI SENSÖRLÜ KOLTUK GELİYOR


Okul Servislerine Çocuk Unutmaya Karşı Sensörlü Koltuk Geliyor
Tarih : 28 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Okul Servislerine Çocuk Unutmaya Karşı Sensörlü Koltuk Geliyor(6/10)2

Okul servis araçlarında yaşanan ölüm olayları va kazalardan sonra harekete geçen hükümet, servis araçlarının sahibi olarak taşımacılık yapan kişileri de güvenlik soruşturmasından geçirecek. Okul servis araçlarında her öğrenci için "üç nokta emniyet kemeri" ve "oturmaya duyarlı sensör" zorunlu olacak.

YENİ YÖNETMELİĞİN TASLAĞI HAZIR

Eğitim yılı açılış döneminde yaşanan tartışmalar sonrasında yeni düzenleme çalışması başlatılan okul servis araçları yönetmeliğini taslağı ana hatlarıyla belli oldu. İçişleri, Milli eğitim ile Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla oluşturulan çalışma grubu, değişiklik maddeleri hazırlamak yerine tamamen yeni bir yönetmelik metni oluşturdu.

Son hali verilecek yeni yönetmelik değişikliğinde servis araçlarındaki teknik düzenlemelerin yanı sıra okul yönetimleri ile milli eğitim müdürlüklerine sorumluluk verildi. Halen yürürlükteki yönetmelikten daha kapsamlı hazırlanan yeni yönetmeliğe göre servis araçlarında görevlendirilen çalışanların yanı sıra servis firmalarının sahipleri de belli suçlara karşı güvenlik soruşturmasından geçecek. Milliyet'in ulaştığı yeni hazırlanan metinde yer alan ve okul servis araçlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen yeni değişikliklerden bazıları şunlar:

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ ZORUNLU

Okul servis araçlarında "araç takip sistemi" bulunacak. Araçlarda her öğrenci için üç nokta emniyet kemeri bulunacak, klima sistemi zorunlu olacak. Her koltukta oturmaya duyarlı sensörler bulunacak. Araçlarda standartlara uygun iç ve dış kamera ile en az 7 günlük kayıt yapabilecek cihazı bulunacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Araçların bağlı bulunduğu firma sahipleri, affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olamayacak.

Yine firma sahipleri, affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile TCK'nın 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/1, 188, 190, 191, 226 ve 227. maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olacak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş durumu zorunlu olacak.

Taşımacılar, her eğitim ve öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel, asıl ve yedek şoför isimleri, araçların plakalarını ve her türlü değişiklikleri aynı gün içinde okul yönetimine bildirecek.

SERVİSLERİ VALİLİK KOMİSYONLARI DENETLEYECEK

Okul yönetimleri taşıma faaliyetlerini planlayacak, servis araçlarının okul alanındaki indirme bindirme yerlerini belirleyecek.

Milli eğitim müdürlükleri taşıma işinde çalışan şoför ve rehber personele polis ve Jandarma ile koordine ederek okul taşıma faaliyetiyle ilgili mevzuat, görev ve sorumlulukları ile iletişim becerileri ve davranış kuralları konularında eğitim vermek ve bununla ilgili tutacak.

ARAÇLARA 12 YAŞ SINIR

Okul servisi olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından büyük olamayacak. Yürürlükteki yönetmelikte araçlar 10 yaşla sınırlandırılmıştı.

Gerçek ve tüzel kişiler birlikte taşıma yapabilecek. Ancak bu durumda taşımacının taşımayı gerçekleştireceği taşıtların üçte birinin taşımacı adına tescilli olması zorunlu olacak. Okul servislerinin taşıma faaliyetleri, her eğitim ve öğretim yılında her iki sömestre dönem başlangıcında valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim komisyonu tarafından denetlenecek. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Okul  Servislerine  Çocuk  Unutmaya  Karşı  Sensörlü  Koltuk  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER