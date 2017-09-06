OKULDAKİ ÇATIŞMANIN ARDINDAN 7 GÖZALTI! ŞOFÖRLERDEN BİRİ ÇOCUK ÇOCUK TACİZCİSİ ÇIKTI
Ümraniye'de okul bahçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı servisçilerin çatışmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şoförden birinin çocuk istismarından kaydı ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye'de dün bir ilkokulun bahçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı servisçi çatışmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Çatışmada ölen Cüneyt Elik'in kasten yaralamadan emniyette 3 kaydı olduğu ortaya çıkarken, aranan 4 kişiden birinin de, 'Çocuğun cinsel istismarı'ndan poliste kaydı bulunduğu açıklandı.
POLİSTE CİNSEL İSTİSMARDAN KAYDI BULUNUYOR
Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Ümraniye'de dün ilkokul bahçesinde öğrencilerin taşınmasıyla ilgili servisçiler arasında yaşanan çatışmada ölen Cüneyt Elik'in kasten yaralamadan emniyette 3 kaydı olduğu ortaya çıkarken, aranan 4 kişiden birinin de 'Çocuğun cinsel istismarı'ndan poliste kaydı bulunduğu açıklandı.
Çatışmayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin sorgusu sürerken 4 kişinin daha arandığı bildirildi. Gözaltı ve arananların bazılarının da değişik suçlardan kayıtları olduğu ifade edildi.
HUSUMET GEÇEN YIL BAŞLADI
Çatışmanın karşı tarafında yer alan Kerem Beyazıt'ın uyuşturucudan 2 kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada; Cüneyt Elik ve Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl öğrenci taşıma konusunda tartışarak husumetli hale geldikleri belirlendi. Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmanın etkisiyle bu yıl da öğrenci taşıma konusunda tartışmaya başladıkları, tartışmanın silahlı, bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle olayın yaşandığı belirlendi.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan ilkokulda servisçiler arasında 1 kişinin ölümü, 2 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan çatışma anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatışmanın yaşandığı anlar, yaralanıp yere düşen bir kişinin taksiye bindirilerek götürülmesi görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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