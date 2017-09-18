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Okullar Açıldı, Servisler Yola Çıktı! İşte İstanbul Trafiğindeki Son Durum

OKULLAR AÇILDI, SERVİSLER YOLA ÇIKTI! İŞTE İSTANBUL TRAFİĞİNDEKİ SON DURUM

İstanbul'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla beklenen aşırı trafik yaşanmadı. Saat 07.41 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 48 olarak belirlendi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 08:30
Puan Ver : Okullar Açıldı, Servisler Yola Çıktı! İşte İstanbul Trafiğindeki Son Durum(9/10)5

İstanbul'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu bekleniyordu ancak ilk gün vatandaşların beklediği kadar yoğunluk yaşanmadı.

YOĞUNLUK YÜZDE 48

Belediyenin trafik yoğunluğuna karşı önlem aldığı kentte trafik yoğunluğu saat 07.41 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 48 seviyelerinde.

Özellikle Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde her iki köprüde de yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında E-5 Karayolu Kadıköy yönünde de trafik yoğunluğu mevcut. Avrupa yakasında ise Esenler ve Gaziosmanpaşa'da trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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