İstanbul'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla beklenen aşırı trafik yaşanmadı. Saat 07.41 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 48 olarak belirlendi.

İstanbul'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu bekleniyordu ancak ilk gün vatandaşların beklediği kadar yoğunluk yaşanmadı.

YOĞUNLUK YÜZDE 48

Belediyenin trafik yoğunluğuna karşı önlem aldığı kentte trafik yoğunluğu saat 07.41 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 48 seviyelerinde.

Özellikle Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde her iki köprüde de yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında E-5 Karayolu Kadıköy yönünde de trafik yoğunluğu mevcut. Avrupa yakasında ise Esenler ve Gaziosmanpaşa'da trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Kaynak: haberinburada