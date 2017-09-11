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Okulların açılmasına günler kala büyük ihmal! Servis alev topuna döndü

OKULLARIN AÇILMASINA GÜNLER KALA BÜYÜK İHMAL! SERVİS ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bursa'da seyir halindeki servis minibüsü bir anda alev aldı. Servis sürücüsü yara almadan aracı terk ederken yoldan geçen bir vatandaş o anları böyle görüntüledi.

Tarih : 11 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Okulların Açılmasına Günler Kala Büyük İhmal! Servis Alev Topuna Döndü(10/10)6

Bursa'da seyir halindeki servis minibüsünü alev alev yandı o anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Aracını yol kenarına çeken sürücü çaresiz gözlerle aracının yanışını izledi.

MOTORU ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa - Ankara Karayolu Ümitalan mevkinde yaşandı. Bursa İstikametinden İnegöl istikametine doğru seyreden Hikmet Çelik yönetimindeki 11 AZ 716 plakalı minibüsün hareket halindeyken motoru alev aldı. Durumu fark eden Çelik, minibüsü emniyet şeridine çekip terketti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kısa sürede büyüyen alevleri gören diğer sürücüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Minibüsün yandığı anlar diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Okulların açılmasına sayılı günler kala yaşanan yangın taşımacılık yapan servislerdeki model ve kilometre kontrollerinin yapılıp yapılmadığını akıllara getirdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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