Adana'da okulu bıraktıktan sonra babası ile atık kağıt toplama işinde çalışan bir çocuk hurdacıda kafasından vurulmuş halde bulundu.

OKULU BIRAKIP BABASIYLA ATIK KAĞIT TOPLAMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Salih Bozkurt okulu bırakıp babasıyla birlikte atık kağıt toplayıcılığına başladı.

OĞLUNU KANLAR İÇİNDE BULDU

Bozkurt, bugün sabah saatlerinde evinden çıkıp el arabasıyla atık kağıt topladıktan sonra hurdacı deposuna atıkları getirdi. Bir süre sonrada baba Ömer Bozkurt kamyonet ile atık kağıtları almak için depoya geldi. İçeri girdiğinde oğlunu yerde kanlar içinde görüp hemen sağlık ekiplerine haber verdi.KAFASINDAN VURULMUŞ, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekipler çocuğu Adana Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şakağından mermi girişi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuk yoğun bakıma alındı. Polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.POLİS, İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYOR

Polis ilk yaptığı incelemede olayın intihar olabileceği üzerinde duruyor. Polis olay yerinde bir tabanca buldu. Bozkurt'un olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: haberinburada