F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak

Okulun ilk gününde üzerine alçı düşen 3 öğrenci yaralandı!

OKULUN İLK GÜNÜNDE ÜZERİNE ALÇI DÜŞEN 3 ÖĞRENCİ YARALANDI!

Başkent'teki bir ilkokulda, ders dinleyen öğrencilerin kafasına tavandan kopan alçılar düştü. Yaralanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 18 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Okulun İlk Gününde Üzerine Alçı Düşen 3 Öğrenci Yaralandı!(9/10)5

Başkent'te bir ilkokulda ders sırasında tavandaki alçının öğrencilerin üzerine düşmesi sonucu 3 öğrenci hafif yaralandı.

3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre Süheylüa Sıtkıalt İlkokulda ders sırasında bir sınıfın tavanından alçılar düştü. Üç öğrenci hafif yaralandı.

BİNA 4 YILLIK

Yaralı öğrenciler ambulans ile hastaneye götürülerek müdahale edildi. Binanın dört yıllık olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Okulun  İlk  Gününde  Üzerine  Alçı  Düşen  3  Öğrenci  Yaralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER