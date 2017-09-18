Başkent'teki bir ilkokulda, ders dinleyen öğrencilerin kafasına tavandan kopan alçılar düştü. Yaralanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Başkent'te bir ilkokulda ders sırasında tavandaki alçının öğrencilerin üzerine düşmesi sonucu 3 öğrenci hafif yaralandı.

3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre Süheylüa Sıtkıalt İlkokulda ders sırasında bir sınıfın tavanından alçılar düştü. Üç öğrenci hafif yaralandı.

BİNA 4 YILLIK

Yaralı öğrenciler ambulans ile hastaneye götürülerek müdahale edildi. Binanın dört yıllık olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada