Okyanus sularının çekilmesiyle akıllara tsunami mi olacak soruları geldi.

TSUNAMİ Mİ GELİYOR?

Uruguay'da okyanus sularının çekilmesiyle, kumsallar kupkuru kaldı. Halk "bu tsunami habercisi mi" diyerek endişelere kapıldı. Ancak yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi

Kaynak: haberinburada