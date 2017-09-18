OKYANUSLAR ÇEKİLDİ, TSUNAMİ İHTİMALİ AKILLARA GELDİ
Uruguay'da okyanus sularının çekilmesiyle, akıllara tsunami mi olacak soruları gelince insanlar endişelendi.
Okyanus sularının çekilmesiyle akıllara tsunami mi olacak soruları geldi.
TSUNAMİ Mİ GELİYOR?
Uruguay'da okyanus sularının çekilmesiyle, kumsallar kupkuru kaldı. Halk "bu tsunami habercisi mi" diyerek endişelere kapıldı. Ancak yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi
Kaynak: haberinburada
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