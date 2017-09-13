OLAYI WANTED YAPTI, HERKESE SÖYLERSİNİZ DİYEN GASPÇI YAKALANDI
Mersin'de bir marketi silahla basıp, 2 kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra paraları alıp kaçan kişinin, "Olayı Wanted yaptı, herkese söylersiniz" dediği ortaya çıktı.
Mersin'de bir marketi silahla basıp, 2 kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alıp kaçan bir kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Şahsın yağma sırasında kasiyerlere "Olayı Wanted yaptı, herkese söylersiniz" deyip kaçtığı öğrenildi.
İKİ KASİYERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markete silahlı ve maskeli bir şahıs gelerek, iki kasiyeri etkisiz hale getirdi. Ardından kasada bulunan 580 lirayı gasp eden şahıs, kayıplara karıştı.
DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI
Olayın ardından bölgede çalışma başlatan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın Y.F. isimli şahıs olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için belirlenen bölgelere operasyon düzenlendi. Şahıs Mevlana Mahallesi'nde suç aleti kuru sıkı silah, kar maskesi, eldiven, sırt çantası ve kıyafetlerle birlikte yakalandı.
"OLAYI WANTED GERÇEKLEŞTİRDİ, HERKESE SÖYLERSİNİZ"
Y.F.'nin olayı gerçekleştirdiği sırada kasiyerlere, "Olayı Wanted yaptı, herkese söylersiniz" deyip kaçtığı öğrenildi.
4 YIL 7 AY HAPİS CEZASI
Şahıs emniyete götürülürken, bundan önce de birçok suç kaydı olduğu, 4 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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