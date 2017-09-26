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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Sonrası PFDK'ya Sevk Edilenler Belli Oldu

OLAYLI FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SONRASI PFDK'YA SEVK EDİLENLER BELLİ OLDU

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle her iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Tarih : 26 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Sonrası Pfdk'ya Sevk Edilenler Belli Oldu(8/10)4

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilenler belli oldu. Her iki takımda saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İSMAİL KÖYBAŞI VE ŞENOL GÜNEŞ'TE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Aynı zamanda Fenerbahçeli yöneticiler Önder Fırat ve Mahmut Uslu, sarı-lacivertli futbolcu İsmail Köybaşı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da PFDK'ya sevk edilenler arasında.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan PFDK sevkleri şu şekilde:

FENERBAHÇE ÇİRKİN TEZAHÜRAT NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün 23.09.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki '4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Ahmet Önder Fırat'ın aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 26.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSMAİL KÖYBAŞI KURAL DIŞI HAREKET NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu İsmail Köybaşı'nın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Mahmut Nedim Uslu'nun müsabaka sonrası medyaya yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 26.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü'nün 23.09.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki '5 futbolcusunun sarı kart ve 3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ŞENOL GÜNEŞ HAKEME HAKARET ETTİĞİ GEREKÇESİYLE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü teknik sorumlusu Şenol Güneş'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü idarecisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 24.09.2017 tarihinde medyada yer alan 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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