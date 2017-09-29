ÖLDÜREN GERÇEK! 112'YE GELEN 4 BİN ÇAĞRIDAN 3 BİN 900'Ü ASILSIZ ÇIKTI
Batman'da 112 Acil'e gelen birbirinden ilginç çağrılar, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. Bir günde gelen 4 bin çağrının yüzde 97'si gereksiz çağrılardan oluşuyor.
112'ye gelen gereksiz çağrılar 'pes' dedirtiyor.
ÇAĞRILARIN YÜZDE 97'Sİ ASILSIZ ÇIKIYOR
Her gün binlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen Batman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, asılsız ve ilginç ihbarlar nedeniyle oldukça zorluk yaşıyor. 112 Komuta Kontrol Merkezine bir günde gelen 4 bin çağrının yüzde 97'si gereksiz çağrılardan oluşuyor. 112 Kontrol Komuta Merkezi'ne 2017 yılının ilk 8 ayında 795 bin 660 kişinin ihbarda bulunulduğu belirtilirken bu çağrılardan 769 bin 422'sinin asılsız ve gereksiz olduğu kaydedildi.
ASILSIZ VE GEREKSİZ ÇAĞRILAR HAYATLARI RİSKE ATIYOR
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Batman İl Sağlık Müdürü Dr. İhsan Bodakçı, 271 personel, 19 istasyon ve 39 ambulansla hizmet verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
Her gün bize 3 bin 500 ve 4 bin arasında çağrı gelmektedir. Çağrıların içerisinde 100 yakın hasta çıkmaktadır. Biz bu hastaları yetişmiş personelimiz ve ekiplerimizle alıp ilgili hastanelere naklediyoruz. Amacımız İnsanların hem sağlığı hem de hayati tehlikelerini en aza düşürmek ve hayatlarını kurtarma anlamında verdiğimiz mücadele bizim için büyük önem arz ediyor.
"SİZ MEŞGUL EDERKEN GERÇEK HASTA ULAŞAMAYABİLİYOR"
Vatandaşlardan bir ricamız var. Sorumsuzca davranan vatandaşlarımız olduğu için günde 3 bin 500 ve 4 bin asılsız çağrılar oluyor. Asıl yardıma ihtiyacı olan gerçek hastaları kaçırabiliyoruz. ya da onlar bize geç ulaşabiliyorlar. Böyle olunca da insanların hayatı riske giriyor. Gereksiz yere 112'i meşgul etmeyin. Çünkü o anda 112'ye ulaşmak isteyen ihtiyaç sahibi hasta olabilir. Onu bu hakkından mahrum etmeyelim özellikle rica ediyorum.
"MEZARLIKTAYIM, ÇOK ÖLÜ VAR"
Günlük ortalama 4 bin civarında çağrı almakta olduklarını belirten 112 Acil Kontrol ve Komuta Merkezi'nde görevli Dr. Emre Erbatur, "Yüzde 97'si asılsız ihbarlar ve sözlü tacizler, küfürler ediliyor. Yüzde 3'ü önemli vakalar oluyor. Asılsız çağrılarda burada çok ölü ve yaralı var deniliyor, hemen teyakkuza geçiyoruz. Sonrada ben mezarlıktayım diyor. Pizza siparişi verenler var. Karayolları ve diğer kurumlara ulaşamayıp bizi arayanlar var. Genelde bunu küçük çocuklar yapıyor. Telefonu oyuncak gibi kullanıp sim kartı olmadığı için e mail numarasından aranıyoruz. Gelen her çağrıyı da dikkate aldığımız için bununla ilgili işlemlere başlayıp ambulans çıkarımı yapıyoruz. Gerekli olan hastalara da ulaşamadığımız zamanda biz sorun yaşıyoruz. Acil durumda olan hastaların 112 çağrı merkezini arayıp ambulans istemi yapılması gerekiyor" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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