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Ölümcül şantaj! Bebek mamalarına zehir karıştırdılar

ÖLÜMCÜL ŞANTAJ! BEBEK MAMALARINA ZEHİR KARIŞTIRDILAR

Almanya'da bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir karıştırıldığı ortaya çıktı. Mağaza zincirlerine tehdit mektubu gönderenler, 10 milyon avro ödenmezse tekrar yapacaklarını söyledi.

Tarih : 29 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Ölümcül Şantaj! Bebek Mamalarına Zehir Karıştırdılar(10/10)6

Almanya'nın güney sınırındaki Friedrichshafen kentinde bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir karıştırıldığı bildirildi.

NUMUNELER İNCELEMEYE ALINDI

Alman basınında yer alan habere göre, marketlerde satılan farklı markalardaki bebek mamalarından alınan numunelerde yapılan inceleme sonucu, mamalarda bebeklerde ölüm riski oluşturabilecek oranda zehir bulunduğu kaydedildi.

TEHDİT MEKTUBU GÖNDERİLDİ

Bu arada, mağaza zincirleri Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma ve Rewe'ye gönderilen tehdit mektubunda, 10 milyon avro ödenmemesi durumunda mamalara yeniden zehir karıştırılacağı belirtildi.

ŞANTAJCILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis şantaj yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Söz konusu marketlerdeki mamaların toplatıldığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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