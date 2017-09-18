ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILINDA, TARIK AKAN EN SEVDİĞİ MEKANDA ANILDI
Tarık Akan ölümün birinci yılında en sevdiği mekanda anıldı. Acun Günay'ın tek başına oturduğu masada eşi Akan'ın fotoğrafıyla yemek yediği görüntü, gözleri yaşarttı.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, ölümünün birinci yıl dönümünde müdavimi olduğu Yeşilköy'deki Yüksel Balık'ta anıldı. Akan'ın eşi Acun Günay, usta oyuncunun her zaman oturduğu masaya oturup tek başına yemek yedi.
"TARIK AKAN'A REZERVE"
Mekanın sahibi Yüksel Karakış, sanatçının geldiği zaman oturduğu masayı güllerle süsledi. Usta oyuncunun fotoğrafının yer aldığı masaya "Tarık Akan'a rezerve" notu koyuldu. Mekana sanatçının çocukları Barış Üregül, Özlem Üregül ve Özgür Üregül'le gelen Acun Günay, onlarla yan masada yemek yedi. Acun Günay, Tarık Akan'ın her zamanki masasında bir süre oturdu.
İLK ANMA MEZARI BAŞINDA YAPILDI
İlk anma ise cumartesi günü Tarık Akan vefatının birinci yılında mezarı başında gerçekleşti.
İşte göz yaşartan o görüntü;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar