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Ölümünün Birinci Yılında, Tarık Akan En Sevdiği Mekanda Anıldı

ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILINDA, TARIK AKAN EN SEVDİĞİ MEKANDA ANILDI

Tarık Akan ölümün birinci yılında en sevdiği mekanda anıldı. Acun Günay'ın tek başına oturduğu masada eşi Akan'ın fotoğrafıyla yemek yediği görüntü, gözleri yaşarttı.

Tarih : 18 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Ölümünün Birinci Yılında, Tarık Akan En Sevdiği Mekanda Anıldı(8/10)4

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, ölümünün birinci yıl dönümünde müdavimi olduğu Yeşilköy'deki Yüksel Balık'ta anıldı. Akan'ın eşi Acun Günay, usta oyuncunun her zaman oturduğu masaya oturup tek başına yemek yedi.

"TARIK AKAN'A REZERVE"

Mekanın sahibi Yüksel Karakış, sanatçının geldiği zaman oturduğu masayı güllerle süsledi. Usta oyuncunun fotoğrafının yer aldığı masaya "Tarık Akan'a rezerve" notu koyuldu. Mekana sanatçının çocukları Barış Üregül, Özlem Üregül ve Özgür Üregül'le gelen Acun Günay, onlarla yan masada yemek yedi. Acun Günay, Tarık Akan'ın her zamanki masasında bir süre oturdu.

İLK ANMA MEZARI BAŞINDA YAPILDI

İlk anma ise cumartesi günü Tarık Akan vefatının birinci yılında mezarı başında gerçekleşti.

İşte göz yaşartan o görüntü;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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