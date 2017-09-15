İstanbul Kağıthane'de korkunç bir aile cinayeti yaşandı. 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir'in kafalarına bir er el ateş eden Kamil Emre Güvener, bir el de kendine ateş ederek intihara kalkıştı.

AYRI YAŞADIĞI EŞİ İLE KONUŞMAK İÇİN EVE GELDİ

Olay, Kağıthane Talatpaşa mahallesi Emirgazi Caddesi Dişçi Sokağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki Kamil Emre Doğaner, 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı 22 yaşındaki Zerrin Demir ile konuşmak için kaldığı eve geldi.

EŞİ İLE TARTIŞTI, TABANCAYLA ÖNCE EŞİNİ SONRA BALDIZINI VURDU

Güvener, evde kayınvalidesi Melehat Demir, kayınbiraderi Murat Demir, baldızı Betül Demir olduğu sırada eşi Zerrin Demir Güvener ile bir süre tartıştı. Tartışma sırasında Kamil Emre Doğaner, tabancayla eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir'in kafalarına birer el ateş ederken bir el de kendine ateş edip intihara kalkıştı.

ANNE, KIZLARINI VE DAMADINI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Kayın biraderi evden kaçarken o sırada lavaboda bulunan kayınvalide Melehat Demir, çıktığında kızları ve damadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Melehat Demir'in haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ CAN VERDİ, KATİL KOCA İSE YOĞUN BAKIMDA

Yaralılardan Zerrin Demir Güvener Kolan Hastanesi, Betül Demir Memorial Hastanesi, Kamil Emre Güvener de Şişli Hamideye Etfal Eğitim araştırma kaldırıldı. Zerrin Demir Güvener ile Betül Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Kamil Emre Güvener'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada