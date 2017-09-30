ÖNCE NAMAZINI KILDI, SONRA KILDIĞI NAMAZDAN UTANMADAN HIRSIZLIK YAPTI
İstanbul'da bir hırsızın, camide namazını kıldıktan sonra masanın üzerinde duran çantayı çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Avcılar'da bir kişi hırsızlık yapmak için girdiği camide öğle namazı kıldıktan sonra camide namaz kılan vatandaşın çantasını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
NAMAZINI KILIP ÇANTAYI ÇALDI
Hırsızlık olayı önceki gün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Öğle namazı kılmak için camiye gelen Cumhur Tevfik Kızılay elindeki çantasını cami içerisinde ahşap sehpanın üzerine koydu. Daha önceden içeri giren hırsız da cemaatle birlikte namaz kılmaya başladı. Cemaatle birlikte 4 rekat namaz kılan hırsız daha sonra camiden çıkarken sehpa üzerindeki çantayı fark etti. Geri dönen hırsız arka tarafa geçerek bir süre daha namaz kıldıktan sonra çantayı alarak kayıplara karıştı.
"BİZİMLE BERABER NAMAZ KILMIŞ"
Öğle namazını kılmak için camiye geldiğini ve bu hırsızlık olayını yaşadığını söyleyen Cumhur Tevfik Kızılay, "Namazımızı kıldıktan sonra 2 rekat da sünnetimizi kıldığımız sırada hırsız aynı kendi çantası gibi alıyor ve dışarı çıkıyor. Namazım bittikten sonra tekrar çantamın yanına gittiğimde baktım çantam yok. Çantamı göremeyince gittim imam efendiyle konuştum. Beraber kamera kayıtlarını inceledik. Her şey zaten kamera kayıtlarında bariz ortada. Çantada elektronik eşyalarım vardı, giysilerim vardı. Camide yapıyor bir de bunu bizimle birlikte 4 rekat sünneti kılmış sonra farzı da bizimle beraber kılmış" diye konuştu.
"CEMAATTEN KAÇTI AMA KAMERALARDAN KAÇAMADI"
Hırsızlık olayı saniye saniye caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde namaz kılmak için camiye gelen vatandaş çantasını sehpa üzerine koyduğu görülüyor. İçeri giren hırsız namaz kıldıktan sonra çantayı alarak camiden çıkıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar