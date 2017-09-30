İstanbul Avcılar'da bir kişi hırsızlık yapmak için girdiği camide öğle namazı kıldıktan sonra camide namaz kılan vatandaşın çantasını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

NAMAZINI KILIP ÇANTAYI ÇALDI

Hırsızlık olayı önceki gün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Öğle namazı kılmak için camiye gelen Cumhur Tevfik Kızılay elindeki çantasını cami içerisinde ahşap sehpanın üzerine koydu. Daha önceden içeri giren hırsız da cemaatle birlikte namaz kılmaya başladı. Cemaatle birlikte 4 rekat namaz kılan hırsız daha sonra camiden çıkarken sehpa üzerindeki çantayı fark etti. Geri dönen hırsız arka tarafa geçerek bir süre daha namaz kıldıktan sonra çantayı alarak kayıplara karıştı.

"BİZİMLE BERABER NAMAZ KILMIŞ"

Öğle namazını kılmak için camiye geldiğini ve bu hırsızlık olayını yaşadığını söyleyen Cumhur Tevfik Kızılay, "Namazımızı kıldıktan sonra 2 rekat da sünnetimizi kıldığımız sırada hırsız aynı kendi çantası gibi alıyor ve dışarı çıkıyor. Namazım bittikten sonra tekrar çantamın yanına gittiğimde baktım çantam yok. Çantamı göremeyince gittim imam efendiyle konuştum. Beraber kamera kayıtlarını inceledik. Her şey zaten kamera kayıtlarında bariz ortada. Çantada elektronik eşyalarım vardı, giysilerim vardı. Camide yapıyor bir de bunu bizimle birlikte 4 rekat sünneti kılmış sonra farzı da bizimle beraber kılmış" diye konuştu.

"CEMAATTEN KAÇTI AMA KAMERALARDAN KAÇAMADI"

Hırsızlık olayı saniye saniye caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde namaz kılmak için camiye gelen vatandaş çantasını sehpa üzerine koyduğu görülüyor. İçeri giren hırsız namaz kıldıktan sonra çantayı alarak camiden çıkıyor.

Kaynak: haberinburada