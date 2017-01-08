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önce tecavüz sonra cinayet

ÖNCE TECAVÜZ SONRA CİNAYET

Ankara'da Özel Toplu Taşıma Araçları'nın (ÖTA) bir gün arayla karıştığı iki olay büyük tepki topladı. Türkiye, bir ÖTA şoförünün kadın yolcusuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasını konuşurken, başka bir ÖTA sürücüsü, yolcu kavgasına girdiği dolmuş sürücüsünü silahla vurarak öldürdü.

Tarih : 08 Ocak 2017, 14:36
Puan Ver : Önce Tecavüz Sonra Cinayet(9/10)6


Başkent'te dün Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde faaliyet gösteren ÖTA'ların karıştığı olaylar gündeme damgasını vurdu. Hürriyet'in yer verdiği, Etimesgut'ta 530 numaralı ÖTA şoförü İbrahim T.'nin bir yolcuya tecavüz ettiği haberi tüm Türkiye'yi sarstı.



Tecavüz skandalının ardından sabah saatlerinde bu kez de bir ÖTA şoförü, yolcu alma tartışması yaşadığı bir dolmuş şoförünü tabancayla vurarak öldürdü. Aynı gün içinde önce tecavüz ardından da cinayete karışan ÖTA'ların denetimsizliği yeniden gündeme gelirken, sosyal medya kullanıcıları da yaşananlara büyük tepki gösterdi.



Hürriyet'in duyurduğu tecavüz olayı iddiaya göre 4 Ocak gecesi Etimesgut ilçesinde yaşandı. 530 numaralı beyaz renkli özel toplu taşıma aracı kullanan İbrahim T., özel bir okulda ingilizce öğretmenliği yapan S. adlı kadını GİMSA AVM'nin önünden aldı. Aracı boş bir araziye çeken T., kadına tecavüz etti. S.'nin polise başvurması üzerine gözaltına alınan İbrahim T. tutuklandı. Olayın ardından Hürriyet Ankara'ya konuşan Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, İbrahim T.'nin şoför olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Etimesgut Emniyet Müdürlüğü'nden arayarak, ‘plaka ve şahıs belli değil' dediler. Durakta çalışan 15 aracın şoförünün fotoğraflarını gösterdik, kadın tespit edemedi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Önce  Tecavüz  Sonra  Cinayet    haber

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