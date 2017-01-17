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opera neon tarayıcı ile farklı bir deneyim sunacak

OPERA NEON TARAYICI İLE FARKLI BİR DENEYİM SUNACAK

Son zamanda tarayıcı sektöründe farklı stratejiler izleyerek kendine pay kapma planları yapan Opera, bu sefer Neon isminde tarayıcısı ile geliyor.

Tarih : 17 Ocak 2017, 09:32
Puan Ver : Opera Neon Tarayıcı İle Farklı Bir Deneyim Sunacak(0/10)


Tarayıcı piyasasında önemli oyunculardan biri haline gelmek isteyen Opera, çok daha farklı bir deneyim sunan yeni projesi Opera Nenon ile bu hedeflerine ulaşmak istiyor.



Henüz konsept ayağında olan Opera Neon, çok farklı bir tarayıcı deneyimi sunmak istiyor. Blink motoru üzerinde hayat bulan Neon,bir çok farklı tasarıma ve deneysel özellikler barındırıyor. Alıştığımız ana sayfa ve adres çubuğu dizilimi tercih etmek yerine Neon tarayıcısında baloncuk şeklinde yüzen kısayollar ile kullanıcıya ulaşıyor. Kullanıcı isterse favori sitelerini baloncuk yaparak ana sayfaya dahil edebiliyor. İsterse de yeni bir sayfa kullanarak standart gezintisini gerçekleştirebiliyor. Sekmeler yan kısımda baloncuk olarak bulunuyor.



Tarayıcıda dikkat çeken diğer özelliklerden biride bölünmüş ekran özelliği. Bu demek oluyor ki kullanıcılar aynı anda iki ekranı kullanabilecek.



Tarayıcı dünyasına yeni soluk getirmesi beklenen bu projenin henüz ne zaman stabil sürüme ulaşacağı ise bilinmiyor.








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