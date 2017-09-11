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ORDU'YA YAPILAN YENİ STADIN YÜZDE 45'İ TAMAMLANDI


Ordu'ya Yapılan Yeni Stadın Yüzde 45'i Tamamlandı
Tarih : 11 Eylül 2017, 18:50
Puan Ver : Ordu'ya Yapılan Yeni Stadın Yüzde 45'i Tamamlandı(8/10)4

Altınordu ilçesinin Durugöl Mahallesi'nde, UEFA standartlarında inşası süren 102 milyon lira maliyetindeki Ordu Stadı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje Müdürü Cevat Taşkesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadın inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

BATI TRİBÜN BİTTİ

Mayıs ayında ilk kazmayı vurdukları stat inşaatında gece gündüz çalışıldığı bilgisini veren Taşkesenligil, "Şu anda gelinen süreçte batı tribünün kaba inşaatı tamamlandı. Güney ve kuzey tribünlerinin ise yarısı ay sonunda tamamlanmış olacak." dedi.

Stat inşaatında tribünlerin bir yandan yükseldiğini, bir yandan da zemin iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Taşkesenligil, "Bunların yanı sıra çelik imalatına başlandı. Önümüzdeki ay itibariyle tribünlerin üzerini kapatacak çeliğin montajı yapılmaya başlanılacak." diye konuştu.

KABA İNŞAATIN YÜZDE 45'İ TAMAMLANDI

İnşaatta şu anda 200 işçinin vardiyalı şekilde çalıştığını da dile getiren Taşkesenligil, "Yeni Ordu Stadı'nın kaba inşaatının yüzde 45'i tamamlandı. Önümüzdeki aydan itibaren işçi kapasitesini 300'e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylelikle çalışmaların daha da hızlanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

565 KAPASİTELİ OTOPARK OLACAK

Taşkesenligil, Ordu Stadı'nın bir kompleks olarak yapıldığı bilgisini de vererek, "Stadın 428'i kapalı ve 137'si açık olmak üzere 565 kapasiteli araç otoparkı da olacak. Bunun dışında statta restoran gibi insanların zamanlarını geçirebilecek yerler olacak." açıklamasında bulundu.

Cevat Taşkesenligil, stadı hava şartlarında uygun gitmesi durumunda 2018 yılı ekim ayında tamamlayarak teslim etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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