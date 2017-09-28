Ortaçağdan kalma bir alana kazı çalışması başlatan arkeologlar, buldukları mezarda yunus kemiklerine rastlayınca şaşırdı.

ARKEOLOGLAR BİLE ŞAŞIRDI

Araştırmacılar ilk önce, insan mezarı bulduklarını düşündüler. Ancak buldukları kemiklerin bir yunus benzeri bir canlıya ait olduğunu anlayan arkeologlar şok yaşadı.

YUNUSA BENZER BİR CANLI

300 metrelik kazı alanında bulunan mezara neden bir yunusun gömüldüğü henüz netlik kazanmadı. Kemiklerin tam olarak bir yunusa ait olmadığı ancak, ona benzer bir memeli su hayvanına ait olduğu tespit edildi. İsimlendirilemeyen canlı ile ilgili şimdilik "yunus" açıklaması yapıldı.

Kaynak: haberinburada