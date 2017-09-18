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ORTALIĞI KARIŞTIRAN PANKARTLA İLGİLİ GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI


Ortalığı karıştıran pankartla ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı
Tarih : 18 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Ortalığı Karıştıran Pankartla İlgili Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı(9/10)5

Göztepe, 14 yıl aradan sonra bugün, taraftarıyla birlikte ilk kez süper lig maçı için Gençlerbirliği ile karşılaştı. İzmirli taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Kapalı tribününe dev bir "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartı asıldı. Ancak maçın ilk yarısında asılı duran pankart ikinci yarı başlamadan stadyum yetkilileri tarafından kaldırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

"GÖREVLİLER KALDIRMADI, İPLERİ KOPTU"

Maçtan sonra pankart ile ilgili Göztepe yalı taraftar grubu sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Gençlerbirliği maçında astığımız 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' pankartımız ipleri koptuğundan ikinci yarı toplamak zorunda kaldık. Bazı basın yayın organlarından yazıldığı gibi görevliler tarafından kaldırılmadı' ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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