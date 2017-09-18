ORTALIĞI KARIŞTIRAN PANKARTLA İLGİLİ GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Göztepe, 14 yıl aradan sonra bugün, taraftarıyla birlikte ilk kez süper lig maçı için Gençlerbirliği ile karşılaştı. İzmirli taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Kapalı tribününe dev bir "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartı asıldı. Ancak maçın ilk yarısında asılı duran pankart ikinci yarı başlamadan stadyum yetkilileri tarafından kaldırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.
"GÖREVLİLER KALDIRMADI, İPLERİ KOPTU"
Maçtan sonra pankart ile ilgili Göztepe yalı taraftar grubu sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Gençlerbirliği maçında astığımız 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' pankartımız ipleri koptuğundan ikinci yarı toplamak zorunda kaldık. Bazı basın yayın organlarından yazıldığı gibi görevliler tarafından kaldırılmadı' ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar