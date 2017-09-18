Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!

Osmangazi Köprüsü, Bölgedeki Konut Fiyatlarını Yükseltti

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, BÖLGEDEKİ KONUT FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Osmangazi Köprüsü'nün bulunduğu bölgedeki satılık konut fiyatları, son 3 yılda yüzde 100'e varan oranda yükseldi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Osmangazi Köprüsü, Bölgedeki Konut Fiyatlarını Yükseltti(9/10)5

Sahibinden.com ağustos ayı emlak endeksi verilerine göre, köprünün inşa çalışmalarının hızlandığı 2014 yılıyla birlikte son 3 senede köprü güzergahında bulunan Kocaeli, Yalova ve Bursa'da satılık konut fiyatları ciddi oranda arttı.

SATILIK VE KİRALIK KONUT FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bölgede konut fiyatları en çok Kocaeli'nin Karamürsel, Yalova'nın Çiftlikköy, Bursa'nın Orhangazi ilçelerinde yükseldi. Bu ilçelerde son üç senede konut fiyatları sırasıyla yüzde 94, yüzde 90 ve yüzde 83 oranlarında artış gösterdi. Böylelikle Karamürsel'de ortalama konut fiyatı 288 bin 574 TL, Çiftlikköy'de 372 bin 94 TL ve Orhangazi'de 241 bin 275 TL oldu.

Osmangazi Köprüsü, son üç senede kiralık konut fiyatlarını da etkiledi. Kiralık konutlar Bursa Gürsu'da yüzde 122, Kestel'de yüzde 106, Yalova Altınova'da yüzde 100'e varan oranlarda artış gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Osmangazi  Köprüsü  Bölgedeki  Konut  Fiyatlarını  Yükseltti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER