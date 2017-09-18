OSMANLISPOR, BÜLENT UYGUN'UN İSTİFASINDAN SONRA ERTUĞRUL SAĞLAM'A TEKLİF GÖTÜRDÜ
Osmanlıspor'da Bülent Uygun'un istifasından sonra Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam'a teklif götürdü.
Osmanlıspor'da Sivasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Bülent Uygun istifa ederek takımdan ayrıldı. Osmanlıspor yönetimi, bu gelişme üzerine geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam'a teklif götürdü.
Sağlam'ın Osmanlıspor'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Anlaşma sağlanamaması halinde yönetim yabancı hoca arayışına başlayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar