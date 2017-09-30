OSMANLISPOR, KASIMPAŞA'YI 3-0'LA GEÇTİ
Süper Ligde Osmanlıspor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek rahat bir nefes aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Osmanlıspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, maçı 3-0 kazandı.
Özgür Yankaya'nın yönettiği mücadelede Osmanlıspor'un gollerini 16'da Musa Çağıran, 45'te Cikalleshi ve 59. dakika da Aminu kaydetti.
Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 4'e yükseltirken Kasımpaşa ile 8 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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