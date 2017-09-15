Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!

OTİZMLİ ÇOCUĞA ÇARPIP OLAY YERİNDEN AYRILAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU


Otizmli çocuğa çarpıp olay yerinden ayrılan sürücü teslim oldu
Tarih : 15 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Otizmli Çocuğa Çarpıp Olay Yerinden Ayrılan Sürücü Teslim Oldu(7/10)3

İstanbul Maltepe'de otizmli çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan sürücü İbrahim Baysu, İhlas Haber Ajansının (İHA) haberinin ardından teslim oldu.

TESLİM OLDU, SERBEST BIRAKILDI

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen kazada 10 yaşındaki otizmli Lara Buket Budak'a çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan sürücü İbrahim Baysu, İhlas Haber Ajansının (İHA) haberinin ardından Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili polisler tarafından ifadesi alınan sürücü İbrahim Baysu, daha sonra polis ekipleri tarafından serbest bırakıldı. Polis merkezinden çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan sürücü İbrahim Baysu, hakkında çıkan iddiaları kabul etmedi.

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

Kazanın ardından hakkında çıkan 'kaçtı' iddialarını kabul etmediğini söyleyen İbrahim Baysu, "Ben aracımla seyir halindeydim aniden bir tane çocuk fırlayarak karşıma çıktı. Kazadan sonra ben hemen arabadan indim. Kızın otizmli olduğunu öğrendim. Kaldırdım kucağıma aldım ve su vererek ilgilendim. Daha sonra hastaneye götürelim dedim. Oradakiler zaten hemen başımıza geldiler. Annesi diye bir bayan vardı ama bir şahıstı ben tanımıyordum. İlgilendim, su verdim ben kıza sordum var mı bir şeyin dedim, o da bana 'yok bir şeyim' dedi. Sağa çekip geleyim hastaneye götürelim dedim. Onlar bana yolu kapattın dediler. Kızı alıp götürdüler bende çektim gittim. Ben bu görüntüleri görünce şok oldum. Ben söyledim hastaneye götürelim, ne gerekiyorsa yapalım dedim. Bana orada kızın bir şeyi yok dediler. Kızı alıp götürdüler dükkana bende oradan çekip gitmek zorunda kaldım. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Benim de 12 yaşında bir kızım var. Ben vicdansız değilim. Sonuçta otizmli kızı serbest bırakan anne vicdansızdır. Sen engelli kızı nasıl yola bırakıyorsun. Ben vicdansız da değilim. Ben olay yerine gidip bakayım çocuğun durumunu öğreneyim diye olay yerine gittim. Bugün ben kendi isteğimle geldim. Anne 'benimle ilgili olay yerinden ayrıldı, benimle ilgilenmedi' diye şikayetçi olmuş" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otizmli  Çocuğa  Çarpıp  Olay  Yerinden  Ayrılan  Sürücü  Teslim  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER