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Oto yıkamacıdan çalışanına işkence gibi ceza

OTO YIKAMACIDAN ÇALIŞANINA İŞKENCE GİBİ CEZA

Sivas'ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, ceza vermek istediği çalışanını sandalyeye bağlayıp, tazyikli suyla yıkadı. Nefes almakta zorlanan işçi, acı içerisinde kıvrandı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 23:40
Puan Ver : Oto Yıkamacıdan Çalışanına İşkence Gibi Ceza(9/10)5

Sivas'ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, işini aksatan çalışanını sandalyede tazyikli suyla yıkadı. İşkence gibi cezayı kayda alan esnaf, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Üzerine tazyikli su tutulan işçinin çırpınışları ise izleyenleri dehşete düşürdü.

İPLE SANDALYEYE BAĞLADI

Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi'nde oto yıkamacılığı yapan E.E. akşam saatlerinde işini aksatan çalışanı M.A.'ya ilginç bir ceza verdi. Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E., önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından tazyikli suyla yıkadı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Dükkan sahibi E.E., yarı şaka, yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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