OTO YIKAMACIDAN İŞÇİSİNE İŞKENCE GİBİ CEZA!
Sivas'ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, ceza vermek istediği çalışanını sandalyeye bağlayıp, tazyikli suyla yıkadı. Nefes almakta zorlanan işçi, acı içerisinde kıvrandı.
Sivas'ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, işini aksattığını iddia ettiği çalışanını sandalyede tazyikli suyla yıkadı. İşkence gibi cezayı kayda alan esnaf, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Üzerine tazyikli su tutulan işçinin çırpınışları ise izleyenleri dehşete düşürdü.
İPLE SANDALYEYE BAĞLADI
Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi'nde oto yıkamacılığı yapan E.E. akşam saatlerinde çalışanı M.A.'ya işini aksattığı gerekçesiyle ilginç bir ceza verdi. Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E., önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından tazyikli suyla yıkadı.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Dükkan sahibi E.E., yarı şaka, yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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