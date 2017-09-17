OTOMOBİL BİSİKLETLİLERİN ARASINA DALDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI!
Eskişehir'de otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bisikletli vatandaşlara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Eskişehir'de otomobilin bisikletli vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre, kaza Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, bulvarda 26 SA 326 plaka otomobili ilerleyen İbrahim Aldemir, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bisiklet ile ilerleyen Samet Sevinç (29) ile Muhitttin Gençer'e (60) çarparak takla attı. Meydana gelen kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü Aldemir, araçta yolcu olarak bulunan Rahime Baştürk (18), Samet Sevinç ve Muhittin Gençer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Sevinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
BİSİKLETLER HURDAYA DÖNDÜ
Öte yandan, kaza sonrası parçalanıp ezilen bisikletler ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaynak: haberinburada
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