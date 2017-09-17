Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

Otomobil bisikletlilerin arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı!

OTOMOBİL BİSİKLETLİLERİN ARASINA DALDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI!

Eskişehir'de otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bisikletli vatandaşlara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Otomobil Bisikletlilerin Arasına Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı!(9/10)5

Eskişehir'de otomobilin bisikletli vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, kaza Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, bulvarda 26 SA 326 plaka otomobili ilerleyen İbrahim Aldemir, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bisiklet ile ilerleyen Samet Sevinç (29) ile Muhitttin Gençer'e (60) çarparak takla attı. Meydana gelen kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Aldemir, araçta yolcu olarak bulunan Rahime Baştürk (18), Samet Sevinç ve Muhittin Gençer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Sevinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BİSİKLETLER HURDAYA DÖNDÜ

Öte yandan, kaza sonrası parçalanıp ezilen bisikletler ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otomobil  Bisikletlilerin  Arasına  Daldı  1  Ölü  3  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER