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otomobil satışları rekor kırdı

OTOMOBİL SATIŞLARI REKOR KIRDI

ABD'de otomobil satışları geçen yıl 17 milyon 550 bine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Tarih : 05 Ocak 2017, 12:56
Puan Ver : Otomobil Satışları Rekor Kırdı(5/10)4


ABD'de 7 yıldır artış eğiliminde olan otomobil satışları 2016'da bir önceki seneye kıyasla yüzde 0,5 artarak 17 milyon 550 bine çıktı.



Böylece geçen sene, 2015'te 17 milyon 470 bin ile kırılan rekorun geliştirildiği otomobil satışlarında, düşük petrol fiyatları, artan gelirler, uygun faizli kredileri ve yıl sonu promosyonları etkili oldu.



Verilere göre, Nissan Motor, ABD genelinde 1,5 milyon otomobil satarak tarihindeki en iyi yılı yaşadı. Honda Motor'un satışları önceki yıla kıyasla 2016'da yüzde 3 artarak 1,6 milyona yükseldi. Amerikalı tüketicilerin talebi, Hyundai'nin satışlarının da yüzde 2 artmasını sağladı.



Ford Motor ise satışlarını yüzde 1 civarında artırarak yaklaşık 2,6 milyona çıkardı. Satışları bir önceki yıla kıyasla değişmeyen Fiat Chrysler 2,2 milyon araç sattı.



Öte yandan, ülkenin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un satışları 3 milyon araçla bir önceki yıla göre yüzde 1,3 geriledi. Toyota'nın ABD genelindeki satışları ise yüzde 2 düşüşle 2,4 milyona indi.



"Emisyon skandalı" nedeniyle geçen yıl zor bir dönem geçiren Volkswagen'in satışları yüzde 8 azalarak en büyük düşüşü kaydetti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Otomobil  Satışları  Rekor  Kırdı    haber

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