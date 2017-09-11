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OTOMOBİL TARLADAKİ ÇADIRA DALDI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI!


Otomobil Tarladaki Çadıra Daldı: 1 Ölü, 6 Yaralı!
Tarih : 11 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Otomobil Tarladaki Çadıra Daldı: 1 Ölü, 6 Yaralı!(6/10)2

Osmaniye'de tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine otomobil devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İ.Ş. yönetimindeki 80 FR 153 plakalı otomobil, Osmaniye-Cevdetiye karayolu kenarındaki bamya tarlasında tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında çadırda kahvaltı yaptıkları öğrenilen Fuat (39), Serhat (7), Hasan (12), Necla Çiftçi (35), Elif (12), İbrahim (10) ve Necla Ükünç (40) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Necla Ükünç, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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