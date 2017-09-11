OTOMOBİL TARLADAKİ ÇADIRA DALDI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI!
Osmaniye'de tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine otomobil devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İ.Ş. yönetimindeki 80 FR 153 plakalı otomobil, Osmaniye-Cevdetiye karayolu kenarındaki bamya tarlasında tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sırasında çadırda kahvaltı yaptıkları öğrenilen Fuat (39), Serhat (7), Hasan (12), Necla Çiftçi (35), Elif (12), İbrahim (10) ve Necla Ükünç (40) yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Necla Ükünç, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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