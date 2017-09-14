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otomotiv devi 4.8 milyon aracını geri çağırdı

OTOMOTİV DEVİ 4.8 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

Volkswagen hava yastığı sorunu nedeniyle Çin'de bulunan 4.8 milyon aracı geri çağırdığını açıkladı.

Tarih : 14 Eylül 2017, 15:50
Puan Ver : Otomotiv Devi 4.8 Milyon Aracını Geri Çağırdı(9/10)10


Volkswagen AG ve Çin ortak girişimler FAW-Volkswagen ve SAIC Volkswagen ülkedeki 4.8 milyon aracı, Takata marka hava yastıklarındaki olası sıkıntı nedeniyle geri çağıracak. Hava yastıklarının aşırı güç nedeniyle patladığı ve şarapnel parçaları yayma riski olduğu söyleniyor.



GM VE MERCEDES'TEN DE ARAÇLARINI GERİ ÇAĞIRMASI İSTENDİ



Sorunun nadir vakalarda gerçekleşebilme ihtimali bulunduğu ancak Çinli yetkililerin uyarıları sonucunda, potansiyel güvenli riski yaratmasının önüne geçmek amacıyla Volkswagen'in geri çağırma kararı aldığı belirtiliyor.



AQSIQ olarak bilinen Çin Kalite Denetim ve Gözetim Genel Müdürlüğü verilerine göre VW Çin 103,573 araç, FAW-Volkswagen 2.35 milyon araç ve SAIC Volkswagen de 2.4 milyon aracını geri çağırdı.



Çin'in sektör düzenleyici kurumu Alman üreticinin yanı sıra General Motors, Daimler ve Mercedes'ten de bu yıl başlarında aynı nedenle araçlarını geri çağırmasını istemişti.



JAPON DEVİ İFLAS ETMİŞTİ



Çinli yetkililer, çeşitli markalara ait 20 milyon araçta Takata hava yastıkları kullanıldığını tahmin ediyor. Hava yastıklarındaki sorun nedeniyle dünya genelind 16 ölüm ve yaklaşık 180 yaralanma vakasının gerçekleştiği de belirtiliyor. Geir çağırmaların 2019 mart ayına dek sürebileceği açıklandı.



Takata, ürünlerindeki sorun nedeniyle geçirdiği soruşturmalar ve açılan davalar nedeniyle iflas ilan etmek zorunda kalmıştı.



2017 haziran ayı itibarıyla etkilenen 37 üretici firmadan 24'ü 10.59 milyon aracını geri çağırmış, 5 firma da 1.26 milyon aracı geri çağırmayı planlamaktaydı.



Volkswagen, geçen yıl Çin piyasasına 2015 yılına göre yüzde 12.2 artışla 3.98 milyon otomobil sürmüş ve ülkenin en büyük yabancı tedarikçisi olmuştu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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