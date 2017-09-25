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Otopsi Raporu Ortaya Çıktı! Ünlü Mankenin Kafa Derisini Yüzmüşler

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI! ÜNLÜ MANKENİN KAFA DERİSİNİ YÜZMÜŞLER

2016 yılında Batı Hollywood'da 2 aylık kızının gözleri öldürülen manken Iana Kasian'ın otopsi raporunda kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Tarih : 25 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Otopsi Raporu Ortaya Çıktı! Ünlü Mankenin Kafa Derisini Yüzmüşler(7/10)3

Mankenin ölümüyle ilgili otopsi raporunda, genç kadının kafa derisinin yüzüldüğü, sağ kulağının koparıldığı ve vücudundaki bütün kanın akıtıldığı ifade edildi.

OTOPSİ RAPORUNDA ÜRKÜTEN DETAYLAR

2016 mayısında Batı Hollywood'da öldürülen manken Iana Kasian'ın yeni ortaya çıkan otopsi raporu, görenleri şoke etti. 30 yaşındaki Ukraynalı mankenin 2 aylık kızının yanında bulunan cesedinin, kafa derisinin yüzüldüğü, sağ kulağının koparıldığı ve vücudundaki bütün kanın akıtıldığı ifade edildi. Ayrıca çenesinde de ısırık izleri tespit edildi.

BİRİNCİ ÖLÜM SEBEBİ KAN KAYBI

Raporda kan kaybı, kadının birinci ölüm sebebi olarak; kafasına sert bir cisimle vurulması da ikinci ölüm sebebi olarak belirtildi.

SEVGİLİSİ SUÇLANIYOR

Olayla ilgili suçlanan isim, vahşice öldürülen kadının 36 yaşındaki sevgilisi ve çocuğunun babası Blake Leibel. Kanadalı bir emlak zengininin oğlu Leibel, film yönetmeni ve çizgi roman yazarı. Yazdığı 'Syndrome' (Sendrom) isimli kitapta, boğaz kesen ve kurbanlarının kanını akıtan bir seri katil yer alıyor. Suçlu bulunması halinde idam cezası alabilecek olan Leibel, iddiaları reddediyor.

Ünlü modelin otopsi detayları herkesi derinden sarstı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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